Повітряні сили повідомили, чим Росія атакувала Україну 29 грудня

Російські військові 29 грудня атакували Україну дронами-камікадзе, крилатими ракетами з кораблів і стратегічних бомбардувальників, а також зенітними керованими ракетами С-300, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«11 баражуючих боєприпасів «Shahed-131/136» знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку. Близько 7:00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами «Калібр» із кораблів у Чорному морі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 і Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

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«Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст», – повідомили військові.

Всього, за попередніми даними, російські війська застосували 69 ракет, 54 – українські сили збили. Повідомляли про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській областях.

Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих у Києві та двох постраждалих у Херсоні через обстріли, двоє людей загинули, одна – поранена на Харківщині.

Після масованої ракетної атаки є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, після ракетної атаки на столицю України 40% споживачів наразі не мають електроенергії. Перед цим мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 90% міста залишилося без світла.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.