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Нічні удари по Херсону. Армія РФ продовжує руйнувати житлові квартали (фотосвідчення)

Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини за минулу добу. Російська армія б'є по населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. За добу Херсон армія РФ атакувала 12 разів. Снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив, що сильні вибухи пролунали в Херсоні опівночі. Після цього вулицю вкрило «туманом». В деяких будинках одразу зникло світло. Після обстрілу на одній з вулиць біля багатоповерхівки спостерігалась велика кількість швидких та рятувальників.

Обстріли Херсона, як і інших міст та сіл України, є воєнним злочином Росії.

Розбиті вибухами фасади будівель
1 Розбиті вибухами фасади будівель
Під нічний обстріл потрапила багатоповерхівка
2 Під нічний обстріл потрапила багатоповерхівка
У багатоповерхівці вибиті вікна
3 У багатоповерхівці вибиті вікна
Після обстрілу вулиці вкриті уламками&nbsp;
4 Після обстрілу вулиці вкриті уламками 
Уцілілих вікон майже не залишилось...Херсон, 28 грудня 2022 року
5 Уцілілих вікон майже не залишилось...Херсон, 28 грудня 2022 року
Херсонці оглядають наслідки нічного обстрілу
6 Херсонці оглядають наслідки нічного обстрілу
Цієї ночі по Херсону російські військові вдарили 12 разів
7 Цієї ночі по Херсону російські військові вдарили 12 разів
Деякі будівли залишилися без вікон та дверей
8 Деякі будівли залишилися без вікон та дверей
Міська влада закликає херсонців перебиратися у безпечніші місця
9 Міська влада закликає херсонців перебиратися у безпечніші місця

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