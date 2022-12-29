Нічні удари по Херсону. Армія РФ продовжує руйнувати житлові квартали (фотосвідчення)

Російські окупанти 49 разів обстріляли територію Херсонщини за минулу добу. Російська армія б'є по населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. За добу Херсон армія РФ атакувала 12 разів. Снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив, що сильні вибухи пролунали в Херсоні опівночі. Після цього вулицю вкрило «туманом». В деяких будинках одразу зникло світло. Після обстрілу на одній з вулиць біля багатоповерхівки спостерігалась велика кількість швидких та рятувальників.

Обстріли Херсона, як і інших міст та сіл України, є воєнним злочином Росії.