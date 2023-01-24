У ГУР повідомили про розвідувальний рейд у районі Нової Каховки

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України за підтримки Збройних сил у ніч на 24 січня здійснив розвідувальний рейд у тил російських військ у районі Нової Каховки на Херсонщині, повідомила 24 січня пресслужба ГУР.

«Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами і за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місце розташування передового пункту управління рашистів. Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилася через річку і висадилась на протилежний берег», – йдеться в повідомленні.

У ГУР повідомили, що розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому був командний пункт загарбників.

«Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, рашисти одразу залучили бойові резерви – підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію і бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу і місць розташування ворожих резервів», – додали в розвідці.

За повідомленням, у ході бою російські сили зазнали «суттєвих втрат».

«Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів, БТР 82А і захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулася на правий берег Дніпра. Робота з деокупації української території триває», – йдеться в повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.