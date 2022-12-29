Ракетний удар по Костянтинівці: влада каже про влучання в центр переселенців

У Костянтинівці російські війська завдали ракетного удару по будівлі, де перебували переселенці, за попередньою інформацією, є поранений, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



«Чотири ракетні удари по Костянтинівці завдали сьогодні росіяни. Дві ракети влучили в інтернат, де зараз розташований центр розміщення переселенців – саме там є поранений. На момент удару там перебували 42 людини», – написав він у телеграмі.



За його даними, ще дві ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку – в будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

Читайте також: На Харківщині через російські ракетні атаки загинула людина, є поранені – ОВА

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Українські військові повідомили, що Росія випустила по Україні 69 ракет, 54 з них збили.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.