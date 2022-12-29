На Київщині через удар РФ пошкоджений 21 будинок, лікарня, автомобілі – поліція

Внаслідок російського ракетного удару 29 грудня на Київщині пошкоджений 21 приватний будинок, лікарня, приватне майно і дві автівки громадян, відновлювальні роботи тривають, повідомив керівник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

«20 повідомлень від громадян про проліт ракет отримали ми сьогодні під час масованої ракетної атаки ворога. Завдяки вчасному інформуванню сил ППО вдалося забезпечити й ефективну протидію повітряній небезпеці. Понад вісім фактів збиття ворожих ракет маємо в Київській області. Є, на жаль, і два влучання, втім, завдяки успішній роботі військових вдалося уникнути загиблих і травмованих», – написав він у телеграмі.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Всього, за попередніми даними, російські війська застосували 29 грудня проти України 69 ракет, 54 – українські сили збили.

Повідомляли про роботу ППО у Києві, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській областях.

Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих у Києві, серед них – 14-річна дівчинка, та двох постраждалих у Херсоні через обстріли, двоє людей загинули, одна – поранена на Харківщині.

Влада Києва повідомила, що уламками збитих ракет пошкоджені два приватних будинки в Дарницькому районі, а також промислове підприємство в Голосіївському районі й дитячий майданчик в Печерському районі.

Після масованої ракетної атаки є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами мера Києва Віталія Кличка, після ракетної атаки на столицю України 40% споживачів наразі не мають електроенергії. Перед цим мер Львова Андрій Садовий повідомив, що 90% міста залишилося без світла.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.