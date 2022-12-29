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«Вдавати «нейтральність» означає ставати на бік Росії»: Кулеба про ракетний обстріл України

Голова МЗС назвав масований ракетний удар «безглуздим варварством»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ранковий обстріл України російськими військами.

Голова МЗС назвав масований ракетний удар «безглуздим варварством», вказавши на те, що він був спрямований на українські міста у переддень Нового року.

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«Не може бути «нейтралітету» перед обличчям настільки масових воєнних злочинів. Вдавати «нейтральність» означає ставати на бік Росії», – заявив голова МЗС.

Вранці 29 грудня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

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Наразі відомо про щонайменше трьох постраждалих у Києві та двох постраждалих у Херсоні через обстріли.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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