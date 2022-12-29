Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Росія: місцева влада повідомляє про «роботу ППО» в двох областях

Ілюстраційне фото. Запуск ракет із території Бєлгородської області, квітень 2022 року

Губернатори Бєлгородської та Брянської областей Росії пояснили вибухи в своїх регіонах 29 грудня роботою протиповітряної оборони.

Так, як заявив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, над обласним центром працювала система ППО. Ніхто не постраждав.

«Один із фрагментів упав на розв’язку автошляху Комсомольський-Майський. Виникло займання сухої трави, яку вже загасили наші рятувальники», – заявив він.

Читайте також: Попередньо, Росія випустила по Україні 69 ракет, Сили оборони збили 54 – Залужний

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про роботу системи ППО на території Клінцовського району. За його твердженням, були збиті безпілотники.

Від початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи. Внаслідок них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG