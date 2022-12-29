Росія: місцева влада повідомляє про «роботу ППО» в двох областях

Губернатори Бєлгородської та Брянської областей Росії пояснили вибухи в своїх регіонах 29 грудня роботою протиповітряної оборони.

Так, як заявив голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, над обласним центром працювала система ППО. Ніхто не постраждав.

«Один із фрагментів упав на розв’язку автошляху Комсомольський-Майський. Виникло займання сухої трави, яку вже загасили наші рятувальники», – заявив він.

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Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про роботу системи ППО на території Клінцовського району. За його твердженням, були збиті безпілотники.

Від початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи. Внаслідок них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.