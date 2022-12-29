Російським силам ППО складно протидіяти атакам у тилу – британська розвідка

Розвідка Великої Британії прокоментувала другий удар по військовому аеродрому в російському Енгельсі, який стався 26 грудня.

«Росія протягом тривалого часу приділяла дуже високу увагу підтримці передової наземної протиповітряної оборони, але стає все більш очевидним, що їй складно протистояти повітряним загрозам усередині Росії», – йдеться в повідомленні британського Міністерства оборони.

Відомство вважає одним із викликів для Росії «винятковий попит» на її системи протиповітряної оборони середньої дальності, такі як SA-22 «Панцир», які зазвичай відіграють значну роль у протидії дронам.

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«Окрім забезпечення точкової оборони стратегічних об’єктів, таких як Енгельс, ці системи наразі потрібні у великій кількості для захисту польових штабів поблизу лінії фронту в Україні», – пояснює розвідка.

У Міністерстві оборони Росії 26 грудня підтвердили повідомлення щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники.

Як стверджувало відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули, авіатехніка не постраждала, заявили у міністерстві.

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Раніше російські медіа з посиланням на місцеві пабліки повідомляли про вибухи на російському аеродромі повітряно-космічних сил в Енгельсі.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат згодом заявив, що вибухи на російському військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області Росії є наслідком російської агресії проти України.

Водночас українська сторона прямо не коментує свою причетність до вибухів у Росії.