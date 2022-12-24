У Петербурзі помер гендиректор компанії з виробництва носіїв для «Калібрів»

У Петербурзі помер гендиректор компанії «Адміралтейські верфі», яка виготовляла підводні човни-носії для «Калібрів», повідомляє пресслужба Об'єднаної суднобудівної корпорації (ГЗК).

«Життя Олександра Сергійовича Бузакова обірвалося передчасно, трагічно», – йдеться у повідомленні корпорації.

За час його керівництва «Адміралтейські верфі» виробляли вдосконалені дизельні підводні човни, здатні нести і запускати ракети «Калібр».

Так, за життя Бузаков розповідав, що з підводних човнів, які виробляла його компанія, «завдавали ракетних ударів по базах терористів у Сирії».

При цьому ще у квітні 2022 року стало відомо, що Росія вперше використала для завдання ракетних ударів по Україні дизельні підводні човни.

Станом на 24 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 11 російських кораблів, із них – три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 20 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Станом на 23 грудня, за даними ВМС, у Чорному морі був один носій «Калібрів». До цього у ВМС повідомляли, що в останні шість днів Росія не тримала на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет «Калібр».

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила десятки ракет.