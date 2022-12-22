У ВМС повідомили, скільки російських кораблів перебувають на бойовому чергуванні в трьох морях

У Чорному морі станом на 22 грудня на бойовому чергуванні перебувають до 12 російських кораблів, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Згідно з даними ВМС, шостий день поспіль Росія не тримає на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет «Калібр».

Востаннє про один російський носій крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом у вісім ракет в Чорному морі у ВМС повідомляли 16 грудня.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів; у Середземному морі – девмять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила десятки ракет.