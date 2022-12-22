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Із Севастополя в Чорне моря вийшов носій ракет «Калібр»

Пуск ракети «Калібр», ілюстраційне фото

У Чорне море із Севастополя 22 грудня вийшов носій російських крилатих ракет «Калібр», повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Цю інформацію підтверджує кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Підводний човен проєкту 636.3 «Варшав’янка», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр», близько 15:00 вийшов у море з бази в Севастополі, повідомляє наш підписник», – йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

22 грудня у Військово-морських силах України повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 російських кораблів, але ракетоносіїв серед них немає. За даними ВМС України, останні шість днів Росія не тримала на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет «Калібр».

Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)
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Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)

Близько восьмої години ранку 16 грудня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні.

За даними джерел видання «Українська правда» в українській розвідці, Росія, ймовірно, вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.

Джерела в розвідці вказують, що Росія застосує для удару всі носії крилатих ракет, що є в її збройних силах, з дальністю від 500 кілометрів і більше. Усього планується випустити не менше ніж 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні відбуваються як планові, так і екстрені вимкнення електроенергії.

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