Із Севастополя в Чорне моря вийшов носій ракет «Калібр»

У Чорне море із Севастополя 22 грудня вийшов носій російських крилатих ракет «Калібр», повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Цю інформацію підтверджує кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Підводний човен проєкту 636.3 «Варшав’янка», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр», близько 15:00 вийшов у море з бази в Севастополі, повідомляє наш підписник», – йдеться у повідомленні телеграм-каналу.

22 грудня у Військово-морських силах України повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 12 російських кораблів, але ракетоносіїв серед них немає. За даними ВМС України, останні шість днів Росія не тримала на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет «Калібр».

За даними джерел видання «Українська правда» в українській розвідці, Росія, ймовірно, вдасться до чергового масованого ракетного обстрілу України 22 або 23 грудня.

Джерела в розвідці вказують, що Росія застосує для удару всі носії крилатих ракет, що є в її збройних силах, з дальністю від 500 кілометрів і більше. Усього планується випустити не менше ніж 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування ударних безпілотників.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні відбуваються як планові, так і екстрені вимкнення електроенергії.