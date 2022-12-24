ВМС: на чергуванні в Чорному морі перебувають три російські носії «Калібрів»

Станом на 24 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває до 11 російських кораблів, із них – три носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 20 ракет, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Станом на 23 грудня, за даними ВМС, у Чорному морі був один носій «Калібрів». До цього у ВМС повідомляли, що в останні шість днів Росія не тримала на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет «Калібр».

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила десятки ракет.