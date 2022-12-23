У ВМС повідомили, скільки «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на 23 грудня перебувають дев’ять російських кораблів, із них – один носій «Калібрів» із загальним залпом у чотири ракети, повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

«В Азовському морі перебувають два ворожі кораблі, в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залп яких становить – 72 ракети», – йдеться в повідомленні.

Напередодні у ВМС повідомляли, що в останні шість днів Росія не тримала на чергуванні в Чорному морі носіїв крилатих ракет «Калібр».

Про те, що в Чорне море із Севастополя 22 грудня вийшов носій російських крилатих ракет «Калібр», повідомив телеграм-канал «Кримський вітер», інформацію підтвердив і кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.

16 грудня вранці Росія завдала нового масованого удару по Україні. У Повітряних силах повідомили, що Росія запустила десятки ракет.