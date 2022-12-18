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Росія: у Бєлгороді чули вибухи, губернатор заявляє про одного загиблого в області

Ілюстраційне фото. Протитанкові конструкції в Бєлгородській області на кордоні з Україною

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков 18 грудня заявив про роботу протиповітряної оборони над обласним центром і Бєлгородським районом.

Він заявив про чотирьох постраждалих у Бєлгороді «середнього ступеню тяжкості».

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«По Бєлгородському району. На жаль, є один загиблий і один постраждалий. Ушкодження є на птахофабриці», – заявив Гладков.

Від початку повномасштабної війни в Бєлгороді кілька разів відбувалися вибухи. Через один із них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.

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