У російському місті за 60 км від кордону України вдруге за два дні оголошували повітряну тривогу

У місті Клинці в Брянській області Росії вдруге цього тижня спрацювали системи протиповітряної оборони. За повідомленням губернатора області Олександра Богомаза, випущені українськими військовими ракети «були збиті».

Опублікувавши пост у мережі Telegram, Богомаз повідомив, що «внаслідок падіння уламків ракети, збитої ЗРК, було пошкоджено електропостачання села Ардонь Клинцівського міського округу».

Це вже другий випадок нападу на Клинці за тиждень. У вівторок, 13 грудня, Богомаз заявляв, що українці «обстріляли територію міста».

Клинці розташовані приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною. За даними з відкритих джерел, у місті дислокований мотострілецький полк. За словами жителів Клинців, вибухи були такої сили, що розбудили все місто.