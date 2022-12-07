Деякі посадовці в Росії можуть щиро вірити в можливість вторгнення ЗСУ – розвідка Британії

Облаштування оборонних споруд у прикордонній Бєлгородській області Росії може мати на меті як підняття патріотичного духу в місцевих, так і реальну оборону – про це заявило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на свою розвідку вранці 7 грудня.

Таким чином відомство прокоментувало будівництво протитанкових укріплень у області, а також створення місцевих загонів самооборони.

Хоча повідомлення про риття окопів у цьому регіоні з’являлися з квітня, зараз йдеться про більш складні конструкції, які мають зупиняти військову техніку.

«Є реалістична ймовірність, що російська влада пропагує оборонні приготування в межах міжнародно визнаної російської території, аби розпалити патріотичні почуття. Однак це, можливо, також ілюструє щиру (але хибну) віру деяких російських відповідальних осіб у реальну загрозу вторгнення українських сил», – йдеться в зведенні.

Британське Міноборони називає хиби в стратегічних оцінках «однією з критичних слабкостей» архітектури російського центрального уряду. Одним із прикладів таких хиб відомство назвало початкове рішення щодо вторгнення до України.

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«Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається тенденцією до групового мислення та політично доцільних висновків», – констатують у розвідці.

Наприкінці листопада губернатор Бєлгородської області Росії оголосив про початок будівництва на кордоні з Україною так званої «засічної межі» – системи протитанкових оборонних споруд.

Згодом у цій та сусідній Курській областях оголосили про початок формування загонів територіальної оборони.