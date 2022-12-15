Захарова: Ватикан попросив у Москви вибачення за слова папи про чеченців і бурятів

Росія отримала від Ватикану офіційну заяву з вибаченнями за висловлювання папи Римського Франциска щодо чеченців та бурятів, заявила 15 грудня речниця МЗС РФ Марія Захарова.

«Дипломатичними каналами з Ватикану отримано звернення, яке містить офіційну заяву від імені державного секретаря Святого престолу Пʼєтро Пароліна у звʼязку зі згаданим висловлюванням понтифіка. У цьому зверненні, зокрема, йдеться: «Держсекретаріат Ватикану просить вибачення у російської сторони. Святий престол з глибокою повагою ставиться до всіх народів Росії, їхньої гідності, віри та культури, як і до інших країн і народів світу», – сказала Захарова.

У поширеному 28 листопада інтервʼю християнському журналу Amerika папа Римський Франциск назвав «найжорстокішими» учасниками війни чеченців та бурятів.

«Коли я говорю про Україну, я говорю про людей, які прийняли мученицьку смерть. Якщо у вас є мученики, то є й ті, хто їх мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що в мене є багато інформації про жорстокість військ, які вторглися. Як правило, найжорстокішими, мабуть, є ті, хто з Росії, але не дотримуються російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі», – сказав глава католицької церкви.

Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв повідомив 29 листопада, що відвідав дипломатичну службу Святого престолу та заявив протест з приводу висловлювань папи Римського Франциска.

Це вже не перший за останні місяці коментар папи Франциска, який викликав бурхливу реакцію. 24 серпня папа Римський Франциск під час загальної аудієнції на День Незалежності України згадав загибель дочки одного з ідеологів «руского мира» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної, назвавши її «невинною» жертвою війни: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!»

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.