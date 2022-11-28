Папа Франциск про війну в Україні: немає необхідності називати ім’я Путіна

Папа Римський Франциск заявив, що, коментуючи війну Росії проти України, він не згадує президента РФ Володимира Путіна, тому що про роль цього політика «вже відомо».

«Чому я не називаю Путіна? Тому що це не потрібно; це вже відомо», – сказав понтифік в інтерв’ю єзуїтському журналу America. «Всі знають мою позицію, з Путіним чи без Путіна», – додав Франциск.

Він також назвав Голодомор історичним попередником війни в Україні, назвавши ті події «геноцидом Сталіна, скоєним проти українців».

Папа також вкотре сказав, що вважає український народ мучениками. «Якщо є люди, які стали мучениками, тоді є хтось, хто їх мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що в мене є багато інформації про жорстокість військ, що ввійшли в Україну», – заявив понтифік.

Крім того, він сказав, що вважає, що буряти, чеченці та інші громадяни РФ, які «не дотримуються російської традиції», є «найжорстокішими» в російській армії в Україні.

На цю заяву відреагували голова Бурятії Олексій Циденов у своєму телеграм-каналі та офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Циденов заявив, що «йому дивно» чути від голови церкви про жорстокість конкретних національностей. «Історія знає багато прикладів знищення міст, країн і навіть народів тими, хто вважає себе представниками цивілізованих націй», – написав російський чиновник.

Захарова сказала, що слова Франциска «це збочення». «Згадайте, у дев’яності роки – на початку двохтисячних нам же говорили рівно протилежне, що це росіяни, слов’яни, які мучать народи Кавказу, а тепер нам кажуть, що це народи Кавказу мучать росіян», – цитує її слова російська державна агенція ТАСС.

Російських військових, у тому числі підрозділи з Бурятії та Чечні, звинувачують у численних воєнних злочинах, у тому числі вбивствах цивільних жителів, навмисних атаках на цивільні об’єкти та сексуальному насильстві. В Україні, на запрошення української влади, працюють слідчі Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Москва звинувачення заперечує.

Російськими законами не передбачено етнічних підрозділів. У підрозділах із Бурятії та Чечні воюють і представники інших національностей.