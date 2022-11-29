Москва відреагувала на слова папи Франциска про жорстокість «чеченців, бурятів» у війні проти України

Посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв повідомив 29 листопада, що відвідав дипломатичну службу Святого престолу та заявив протест з приводу висловлювань папи Римського Франциска. Раніше понтифік заявив, що найбільш жорстокими в армії РФ є «ті, хто… не російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі».

«Я висловив обурення такими інсинуаціями та зазначив, що ніщо не може похитнути згуртованість та єдність багатонаціонального російського народу», – цитує Авдєєва державна агенція «РИА Новости».

Глава російського регіону Бурятія Олексій Циденов у відповідь на слова папи Франциска заявив, що російська армія «береже та захищає мирне населення».

«Чути оцінку від глави католицької церкви про жорстокість конкретних національностей – а саме бурятів та чеченців… щонайменше дивно. Історія знає багато прикладів знищення міст, країн та навіть народів тими, хто вважає себе представниками цивілізованих націй», – сказав Циденов.

Міністр російського регіону Чечня з питань національної політики, зовнішніх звʼязків, друку та інформації Ахмед Дудаєв заявив, що слова папи римського – це реакція на «ультимативну позицію (глави Чечні Рамзана) Кадирова та його команди» проти «всесвітнього ЛГБТ-лобі».

У поширеному 28 листопада інтервʼю християнському журналу Amerika папа Римський Франциск сказав, що не має потреби «називати імʼя і прізвище» відповідального за війну, яку Росія веде проти України, оскільки «всі і так знають мою позицію».

Крім того, понтифік назвав «найжорстокішими» учасниками війни чеченців та бурятів.

«Коли я говорю про Україну, я говорю про людей, які прийняли мученицьку смерть. Якщо у вас є мученики, то є й ті, хто їх мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що в мене є багато інформації про жорстокість військ, які вторглися. Як правило, найжорстокішими, мабуть, є ті, хто з Росії, але не дотримуються російської традиції, такі як чеченці, буряти і так далі», – сказав глава католицької церкви.

Це вже не перший за останні місяці коментар папи Франциска, який викликав бурхливу реакцію. 24 серпня папа Римський Франциск під час загальної аудієнції на День Незалежності України згадав загибель дочки одного з ідеологів «руского мира» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної, назвавши її «невинною» жертвою війни: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні!»

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.

На останні висловлювання папи Франциска в українському зовнішньополітичному відомстві наразі не відреагували.