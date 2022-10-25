Подарунок для Папи від Президента Франції: книжка Канта XVIII століття зі Львова

ЛЬВІВ ‒ 24 жовтня під час візиту у Ватикані президент Франції Емманюель Макрон подарував Папі Франциску унікальну книгу ‒ перше видання французькою мовою книги Іммануїла Канта «Вічний мир: Філософський нарис», виданий у 1796 році. На книжці є печатка польською мовою «Наукова читальня у Львові» («Czytelnia Naukowa we Lwowie», що зафіксував фотограф зблизька, а також можна зауважити і у поширеному відеорепортажі. Вже є різні версії, як ця рідкісна книга могла потрапити до французького президента.

Але коли книгу Канта XVIII століття могли вивезти зі Львова?

У Ватикані французький президент і Папа Франциск говорили про Україну, про про те, як припинити війну. Розмова, за офіційними повідомленнями, тривала 55 хвилин. І символічно Еманнюель Макрон подарував Понтифіку нарис Іммануїла Канта «Вічний мир» французькою мовою. Книга видана у 1796 році, рік після написання цієї праці. У книзі Кант описує ті шляхи, які мають зробити уряди для встановлення миру.

Однак фотографія подарунку, яку зробив зблизька один із італійських журналістів, вказує, що цей примірник книги належав до збірки студентської бібліотеки у Львові, а саме, як написано на печатці польською мовою, «Науковій читальні у Львові» («Czytelnia Naukowa we Lwowie»).

Це академічне середовище було першим львівським студентським товариством, яке виникло у Львові у 1867 році і мало свою бібліотеку на вулиці Мирослава Скорика, 11 ( колишня Чайковського, а ще раніше Хоронщизни нижня Ґассе). У товариство входили студенти різних університетів, але більшість була з університету Яна Казимира, нині Івана Франка. Воно об’єднувало не лише студентів, але й професорів, політичних діячів. Свою бібліотеку товариство формувало різними шляхами: купували меценати, дарували, привозили з-за кордону.

У науковій читальні були різні книжки, які студенти могли читати на місці чи позичати, наголошує науковий дослідник Роман Дзюбан.

Воно могло потрапити за межі Львова будь-яким шляхом

«Це була громадська наукова інституція студентська, об’єднувала різні польські виші. у 1939 році товариство було ліквідоване радянською владою, а книжки розпорошені. Воно могло потрапити за межі Львова будь-яким шляхом: чи студент міг позичити і не віддати, не встиг, для прикладу. По документах бібліотеки Василя Стефаника ця книжка Канта не проходить, що її до нас передавали. Бо у наших фондах книжки з печатками наукової читальні можуть теж бути. Це приміщення розташовувалось досить близько», ‒ каже науковий співробітник Львівської національної бібліотеки імені Василя Стефаника Роман Дзюбан, автор дослідження про втрати і переміщення культурних цінностей Львова у період із 1939 до 1953 років.

Книги з печатками польського академічного товариства також є і в Науковій бібліотеці Львівського університету імені Івана Франка. Адже, у 1939 році товариство припинило свою діяльність і радянська влада роздала книжки по різних установах, було і знищено багато літератури.

Окупаційні режими вивозили культурну спадщину Львова

У травні-червні 1940 року радянська влада у Львові провела найбільшу передачу мистецьких і письменних пам’яток музеям, бібліотекам, писали списки під копірку, олівцем. Панував цілковитий хаос з культурною спадщиною. Що вивезли цінного представники цієї окупаційної влади чи скільки привласнили собі ‒ невідомо. Теж саме робила наступна німецька окупаційна влада.

У лютому-березні 1944 року відбулось масове вивезення культурної спадщини зі Львова. Оскільки у 1943 році Львів почали активно обстрілювати, то вирішили звідси евакуювати культурні пам’ятки. Багато книг і документів перевезли евакуаційними потягами у Краків, везли і в Німеччину. Наступний період втрат культурної спадщини вдруге був за радянської влади у 1945–1947 роки, коли конфіскували книги, архівні документи, картини.

Близько 100 тисяч документів було вивезено з Львівського університету і з академічного середовища у 1943-1944 роках

«Книжки вивозили всі окупаційні режими, використовували таку нагоду. Близько 100 тисяч документів було вивезено з Львівського університету і з академічного середовища у 1943-1944 роках, коли нацисти формували ешелони. Багато документів, які врятували від знищень, опинились поза межами України. Книгу Канта, яку подарував Президент Франції, могла опинитись у когось на руках, бути в приватному користуванні і так опинилась за кордоном. Її могли з-поміж іншої літератури, евакуювати. Шкода, що трапляються такі випадки, тому що у випадку виявлення таких книг з екслібрисами, зазначеннями, тут маємо печатку, мабуть, до честі і гідності тих, хто ставав власником, вартувало б повернути, уточнити походження книги. Прикро, що на міждержавному рівні є можливі такі подарунки і поява таких пам’яток культури, які компрометують історію книги давніх часів, аніж будують взаємини», ‒ наголосив Василь Кметь, історик, колишній директор Наукової бібліотеки Львівського університету імені Івана Франка.

В електронному каталозі Наукової бібліотеки імені Івана Франка немає книги Канта, виданої у 1796 році французькою мовою, яку подарував Папі Президент Франції. Але є видання цієї книги у цей рік німецькою мовою.

У французьких медіа пишуть про те, що екземпляр книжки, подарований Папі Римському, був куплений в одній із паризьких книгарень. Ця книга, до слова, у списку найбільш запитуваних. Є версія, що книга могла потрапити до французьких букіністів у в кінці ХІХ-на початку ХХ століть. Адже міг тоді бути обмін між бібліотеками ще в Австрійський період, могла студентська бібліотека подарувати інші. Інша версія, що цей примірник книги вивезли після 1939 року або радянська влада, або німецька.

У Польщі в соціальних мережах і в медіа активно обговорюють подарунок Емманюеля Макрона папі Францискові, оскільки книжка походить зі збірки польського академічного товариства у Львові. А у Польщі доволі прискіпливо ставляться до того, що втратила польська держава з культурних цінностей після 1939 року, наголошує історик Іван Матковський.

Тема, що польська спадщина гуляє європейськими просторами, підхоплена у Польщі

«Триває дискусія про німецькі відшкодування польській державі за знищення і крадіжки, завдані під час Другої Світовій війни німцями. Оприлюднений рапорт про втрати Польщі і польський парламент офіційно звернувся до Німеччини про відшкодування за втрати польського народу спадщини під час другої світової війни. Сума, яку представлено німецькій стороні, становить 6 більйонів 200 мільярдів злотих. Німці відкинули це, вказавши, що питання врегульоване. Польща це не визнає і раптом є прецедент із подарунком Папі. Тема, що польська спадщина гуляє європейськими просторами, підхоплена у Польщі. Якщо б не факт, що триває дискусія між Польщею та Німеччиною, то, можливо, ніхто б уваги не звернув. Польські дипломати роблять застереження не робити емоційні заяви, а фахові», ‒ каже Іван Матковський.

У Польщі мають намір достеменно довідатись, як потрапила книга до рук Макрона. Є чимало домислів сьогодні.

Дехто з польських експертів говорить про те, що подарунок виглядає дещо провокативним, щоб посилити протистояння між Польщею і Німеччиною. Бо залишається питання без відповіді: Чому Макрон подарував Папі саме цю книжку з львівської збірки? Чи це випадковість чи зумисний вибір?