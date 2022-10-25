У замку «Паланок» встановили тризуб замість угорського турула

На території мукачівського замку «Паланок» встановили український тризуб замість пам’ятника птаха турула, угорського символа, повідомив у телеграмі міський голова Мукачева Андрій Балога. Церемонія відкриття відбулася 25 жовтня.

«Сьогодні на знаковому для нашої громади та всього Закарпаття місці, на території замку «Паланок», на честь наших героїв захисників та захисниць, встановили наш національний символ, малий Державний Герб України – Тризуб», – написав він.

Місцева влада 13 жовтня ухвалила рішення про демонтаж турула і встановлення тризуба в замку «Паланок».

У товаристві угорської культури Закарпаття розкритикували це рішення. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 14 жовтня викликав тимчасового повіреного у справах України.

Монумент турула був встановлений у замку «Паланок» у березні 2008 року.