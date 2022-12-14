Папа закликав витрачати менше на Різдво і заощаджене висилати Україні

Папа Римський Франциск 14 грудня закликав людей витрачати менше на святкування Різдва і подарунки цього року й переслати заощаджені кошти українцям, щоб допомогти їм пережити зиму.

«Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Давайте у нас буде більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, відправимо те, що ми заощадимо, людям з України, які цього потребують», – сказав він.

«Не забуваймо. Різдво – так. У мирі з Господом – так. Але з українцями в серці. Зробімо для них цей конкретний жест», – додав понтифік.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

Нещодавно він порівняв війну Росії в Україні з нацистською операцією в перші роки Другої світової війни, внаслідок якої були знищені близько двох мільйонів людей, переважно євреїв.