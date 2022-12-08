Папа Франциск заплакав, згадавши Україну під час молитви в центрі Рима

Папа Римський Франциск 8 грудня заплакав, згадавши про страждання українців під час традиційної молитви в центрі Риму.

Голос понтифіка почав тремтіти, коли він згадав про українців, і він був змушений зупинитися приблизно на 30 секунд.

Як повідомляє Reuters, пізніше, коментуючи на прохання журналістів емоції, що його охопили, Франциск сказав: «Це (війна Росії проти України – ред.) – величезні страждання, величезні. Поразка людства».

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах і дедалі більше критикував Москву.

Напередодні він порівняв війну Росії в Україні з нацистською операцією в перші роки Другої світової війни, внаслідок якої були знищені близько двох мільйонів людей, переважно євреїв.