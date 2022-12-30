Вночі російські війська випустили загалом 16 дронів по Україні – Повітряні сили

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомляє Командування Повітряних сил.

За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу.

«Для подолання системи протиповітряної оборони України, ворог намагався використати русло Дніпра. Усі 16 дронів-камікадзе знищено силами та засобами повітряних командувань «Схід» та «Центр», а також підрозділів ППО інших складових Сил оборони України», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Дані ЗСУ: російська армія втратила понад 105 тисяч військових в Україні

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на столицю були спрямовані сім безпілотників.

«Два із них збили на підльоті до столиці, п’ять – над Києвом», – заявив він.

За словами Кличка, пошкодження житлової і нежитлової будівель у Голосіївському районі, про які повідомляла Київська міська військова адміністрація раніше, спричинило падіння уламків дрона. Ніхто не постраждав.