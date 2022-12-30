Генштаб: російські війська намагаються покращити тактичне положення в напрямку Лиману й Куп’янська

Російська армія протягом попередньої доби завдала 85 ракетних та 35 авіаційних ударів по Україні, а також здійснила 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 грудня.

«Противник намагається наступати на Бахмутському та покращити тактичне положення на Лиманському та Куп’янському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Іванівське, Кліщіївка, Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині», – йдеться в зведенні.

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Командування фіксує обстріли на різних напрямках. Також воно звітує про 12 авіаційних ударів по місцях зосередження російського особового складу й озброєння та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська ставлять собі завдання захопити Донеччину під Новий рік.