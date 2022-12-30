Росія атакувала Київщину дронами, сили ППО їх збили – Кулеба

Росія випустила дрони Shahed по об’єктах інфраструктури в Київській області на початку доби 30 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«Росія знову цілилась по наших об’єктах інфраструктури. Сили ППО відбили безпілотники. Попередньо, влучань немає. На місцях збиття працюють екстрені служби», – повідомив він рано вранці.

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Раніше вночі голова області повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони. Тривога на Київщині тривала від близько 2 години до 4:23.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Всього, за попередніми даними, російські війська застосували 29 грудня проти України 69 ракет, 54 – українські сили збили.

Після масованої ракетної атаки є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.