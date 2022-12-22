«Вірив, що Крим буде українським»: про експолітв'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який загинув на фронті

Рідні та соратники кримчанина Геннадія Афанасьєва повідомили про його загибель на фронті. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну колишній політв'язень Кремля вирушив спочатку до тероборони Києва, а потім захищав інші регіони України від наступу російських військ. Крим.Реалії розповідають історію кримчанина: від спротиву російській анексії півострова у 2014 році та боротьби з російською системою ув'язнення до протидії військовому вторгненню Росії в Україну.

Колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв захищав Україну зі зброєю в руках із перших днів повномасштабного вторгнення Росії. У військкомат він, судячи із його записів у соцмережах, пішов першого ж дня вторгнення і був на фронті майже десять місяців.

Росія, незаконно анексувавши Крим, ув'язнила Афанасьєва і в російській в'язниці він був до 14 червня 2016 року.

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«Вірив, що його рідний Крим знову стане українським»

Кримчанин служив під позивним «Тор» у 130 батальйоні територіальної оборони 241 бригади ЗСУ.

Про його загибель повідомляють його рідні та соратники. Цю інформацію Крим.Реалії підтвердила дружина кримчанина Людмила Афанасьєва.

Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!

Мати Ольга Афанасьєва у соцмережах також повідомила, що інформація «підтвердилася».

За даними нардепа України, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, Геннадій Афанасьєв загинув у Луганській області під Білогорівкою. На цьому напрямку з осені тривають запеклі бої між російською армією та ЗСУ.

«Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!» – написав у соцмережах із фронту військовослужбовець ЗСУ, експолітв'язень Кремля Олег Сенцов.

Про загибель кримчанина повідомив і п'ятий президент України Петро Порошенко, команда якого домагалася звільнення кримських політв'язнів із російського ув'язнення.

Понад усе вірив, що його рідний Крим знову стане українським

«Втрачати важко. Особливо важко втрачати своїх, тих, за кого боровся і разом з ким боровся за Україну. Геннадій мав важку долю – пережив ув'язнення, полон, тортури. І не зламався, понад усе вірив, що його рідний Крим знову стане українським. Боровся за це на міжнародних майданчиках. А коли скажений лідер росіян розпочав повномасштабне вторгнення, взяв у руки зброю. Важко підібрати правильні слова. Мої співчуття рідним», – зазначив він.

Крим, тортури у ФСБ, російська в'язниця

Колишній фотограф із Сімферополя Геннадій Афанасьєв став відомим далеко за межами Криму як фігурант однієї з найгучніших політичних справ Росії проти проукраїнських кримчан – справи кримських терористів.

Афанасьєв не змирився із захопленням Криму російськими військами і намагався активно протидіяти цьому. Російські силовики затримали його у травні 2014-го у Сімферополі за звинуваченням у підготовці терактів. Разом із ним тоді затримали й інших фігурантів цієї справи – Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Олексія Чирнія.

Правозахисники вважають, що у цій справі відсутні виразні докази провини фігурантів, а обставини, за яких їх затримали та судили, свідчать про політичну вмотивованість цього переслідування.

Геннадій Афанасьєв був першим, хто відмовився від своїх свідчень, публічно заявивши, що їх у нього вибивали під тортурами у катівнях ФСБ. Завдяки цьому стало відомо про тортури і знущання, яких кримчани зазнають від російських силовиків – катування електрострумом, побиття, моральний тиск тощо.

Незважаючи на заяви адвокатів і правозахисників про політичне переслідування Геннадія Афанасьєва, російський суд засудив його у грудні 2014-го до 7 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Загалом в ув'язненні Афанасьєв провів два роки, і у червні 2016 році його вдалося звільнити через обмін утримуваними особами між Україною та Росією.

Життя після звільнення

Після цього Геннадій Афанасьєв більше не зміг повернутися до рідного Криму і залишився жити у Києві. Боровся за звільнення українських політв'язнів у Росії та Криму як активіст і спецпредставник Міністерства закордонних справ України в рамках платформи сприяння звільненню українців у Росії.

Я намагався писати історію життя, де йдеться про людину, яка жила в країні та любила свою країну

У 2016-2018 роках кримчанин був автором Крим.Реалії – публікував авторські колонки зі спогадами про російську в'язницю, з яких у результаті склалася книга «Піднятися після падіння». У ній розповідається про те, як «людина може впасти, оступитися і зробити помилку».

«Я не писав мемуари, а намагався писати історію життя, де йдеться про людину, яка жила в країні та любила свою країну. Це патріотична обкладинка, але вона грає головну роль. Там, швидше, йдеться про те, що людина може впасти, оступитися, зробити помилку, але продовжити жити, не оглядаючись на минуле, почавши будувати майбутнє», – заявляв Геннадій Афанасьєв.

Після звільнення з російського ув'язнення кримчанин не приховував, що відчуває провину перед Олегом Сенцовим, якого засудили, зокрема, на підставі його свідчень.

Сам Олег Сенцов заявив, що «не тримає образ» на Геннадія Афанасьєва та Олексія Чирнія, які свідчили проти нього та кримського анархіста Олександра Кольченка.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Геннадій Афанасьєв одружився, у них із дружиною народилася донька.

Війна

27 лютого Геннадій Афанасьєв оприлюднив фото з нічного бойового чергування у Києві.

«Тероборона Києва, сотні хлопців і дівчат, молоді, літні, здорові, хворі – всі ми готові йти до останнього. Хтось зі зброєю, хтось із коктейлями (із запалювальною сумішшю – КР). Ми їх (російську армію – КР) усіх знищимо чи заберемо максимально багато», – писав він у дні наступу російських військових на Київ.

Українцям та кримчанам хочу донести лише одне: скоро Крим буде українським

Своє рішення воювати у лавах Збройних сил України Геннадій Афанасьєв пояснив тим, що хоче бачити свою країну та рідний Крим вільними.

«Якщо коротко, то приєднався (до лав Збройних сил України – КР), щоби захищати Україну. Українцям та кримчанам хочу донести лише одне: скоро Крим буде українським. Україна буде вільною від окупантів і загарбників. Ми всіх їх уб'ємо та переможемо», – казав він Крим.Реалії у березні.

Після звільнення ЗСУ Київської області від російських військ, коли було відбито спробу наступу на столицю України, Геннадій Афанасьєв продовжив службу в ЗСУ. За майже десять місяці повномасштабної війни Росії проти України він встиг побувати у зоні бойових дій в Харківській та Донецькій областях. Його бойовий шлях завершився на Луганщині.

У Геннадія Афанасьєв залишилися мати, дружина та дворічна донька. Сучасникам і майбутнім поколінням від нього також залишилася книга, яку можна знайти на полицях українських книгарень.