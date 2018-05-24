Колишній політв’язень Афанасьєв написав книжку про випробування у тюрмі та анексію Криму

Геннадій Афанасьєв, якого ув’язнили із політичних мотивів у рамках справи про так звану «групу Сенцова», випустив книгу «Піднятися після падіння» про свої випробування у в'язниці та анексію Криму. Про це автор розповів проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«У цій книзі є невелика передісторія до 2014-го року. Загалом, я описую ситуацію, яка складалася у Криму на той час, і як я її бачив особисто. Потім я описую всі події із початку 2014-го року до потрапляння до в'язниці і звільнення з неї. У цій книзі немає жодного вигаданого слова, тому я думаю, що вона буде цікавою. Ця книга не про в'язницю, а про те, як людина може змінюватися у досить важких умовах. Вона – про те, як не здатися і подолати самого себе », – зауважив Афанасьєв і додав, що планує презентувати свій твір на «Книжковому арсеналі» у Києві.

Раніше Афанасьєв розповідав про тортури і побої в російському ув'язненні. Чоловік стверджує, що його під тортурами змусили обмовити інших кримчан – Олега Сенцова і Олександра Кольченка, яких в Росії засудили на 20 і 10 років колонії відповідно.

У грудні 2014 року Московський міськсуд засудив Афанасьєва до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму за звинуваченням в «тероризмі».

Геннадій Афанасьєв і ще один українець Юрій Солошенко повернулися в Україну з російського ув’язнення 14 червня 2016 року. Їх обміняли на одеситів-представників ЗМІ – Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких звинувачують в сепаратизмі. Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії».