Російського адвоката політв’язня Афанасьєва протримали всю ніч в аеропорту – правозахисники

Російський юрист Ернест Мезак, який представляє інтереси колишнього політв’язня Геннадія Афанасьєва, зокрема, у Європейському суді з прав людини цілу ніч протримали на прикордонному корнтролі в аеропорту «Бориспіль», повідомляє співкоординаторка «Медійної ініціативи за права людини» Марія Томак.

«Незважаючи на те, що він мав запрошення від нашої організації. Учора з таким самим запрошенням в Україну безперешкодно приїхав Дмитро Дінзе через той самий аеропорт Бориспіль, а сьогодні вже Державній прикордонній службі забракло підстав для того, щоб пропустити Ернеста. Більше того, працівники Державної прикордонної служба України просто збрехали, розповідаючи Ернесту Мезаку, що вони телефонували мені за вказаним у запрошенні номером, аби верифікувати запрошення. Не телефонували, це неправда!» – написала вона у Facebook.

​Про те, що його все ж вирішили пропустити в Україну, сам Ернест Мезак повідомив близько восьмої ранку.

​Перед цим адвокат писав, що йому відмовили у в’їзді, бо він нібито не може підтвердити мету візиту в Україну, і опублікував відповідний документ.

Як пояснив Радіо Свобода ситуацію речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, Мезака пропустили, як тільки завершили перевірку.

«Ми всіх громадян Російської Федерації, які приїжджають, і тим більше – приїжджають рідко, тим більше – якщо мова йде про чоловіків, ретельно перевіряємо, особливо, що стосується їхньої мети візиту в Україну. Інспектор прикордонної служби не може знати всіх адвокатів і представників правозахисних організацій не те, що з Росії, а й з України, аби ідентифікувати цих людей. Оскільки інформація була неповною, це тривало деякий час. Вночі встановлювати обставини значно важче. Зранку, коли всі обставини були зрозумілі, його пропустили через державний кордон», – зазначив він.

Що ж до заяви Марії Томак, що прикордонники обманули запрошеного юриста, кажучи, що намагались із нею зв’язатись, Слободян зазначив, що наразі цю інформацію безпосередньо не перевіряв.