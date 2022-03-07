Кримчани на війні: фотограф, експолітв'язень Геннадій Афанасьєв

Крим.Реалії розпочинають серію матеріалів про кримчан, які захищають Україну від російського воєнного вторгнення зі зброєю в руках. Першу історію присвячуємо Геннадію Афанасьєву. Як і чому колишній політв'язень Росії, який пройшов через тортури ФСБ, вирушив на війну – у матеріалі Крим.Реалії, проєкті Радіо Свобода.

Геннадій Афанасьєв захищає Україну зі зброєю в руках з перших днів атак російської армії. Судячи з записів на його сторінці в соцмережах, до військкомату він пішов у перший день російського широкомасштабного воєнного вторгнення в Україну. Як повідомили Крим.Реалії рідні Геннадія Афанасьєва, наразі він служить у лавах Збройних сил України.

«Мамо, я в шапці»

27 лютого кримчанин оприлюднив фото з нічного бойового чергування у Києві.

«Тероборона Києва, сотні хлопців і дівчат, молоді, літні, здорові, хворі – усі ми готові йти до останнього. Хтось зі зброєю, хтось із коктейлями (із запалювальною сумішшю – ред.). Ми їх усіх знищимо чи заберемо максимально багато», – пише Геннадій Афанасьєв.

1 березня він у фейсбуці передав привіт мамі: «Ніч спокійна. Був невеликий бій. Ворог має втрати. Ми всі цілі. Мамо, я в шапці». Мама кримчанина Ольга Афанасьєва зараз також активно допомагає українським військовим, забезпечуючи їх необхідним разом із волонтерами.

Скоро Крим буде українським. Україна буде вільною від окупантів та загарбників

Своє рішення воювати за Україну Геннадій Афанасьєв пояснив тим, що хоче бачити свою країну та рідний Крим вільними.

«Якщо коротко, то приєднався (до лав Збройних сил України – ред.), щоби захищати Україну. Українцям і кримчанам хочу донести лише одне: скоро Крим буде українським. Україна буде вільною від окупантів та загарбників. Ми всіх їх уб'ємо та переможемо», – заявив він у коментарі Крим.Реалії.

Катування, «вирок», книга, війна

Ім'я фотографа та юриста із Сімферополя Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після того, як він став фігурантом справи «кримських терористів». У 2014 році він виступив проти російської анексії Криму, після чого був затриманий у Сімферополі співробітниками ФСБ за звинуваченням у підготовці терактів. Разом із ним тоді затримали й інших фігурантів цієї справи.

Міжнародні правозахисні організації назвали цю справу політичною, а її фігурантів – політв'язнями.

У суді Геннадій Афанасьєв відмовився від зізнань, заявивши, що давав їх під тортурами, яких зазнав у катівнях ФСБ. Завдяки його свідченням, стали відомі подробиці жорстоких тортур, які російські силовики застосовують до кримчан. Серед них – катування електрострумом, побиття, загрози тощо.

Незважаючи на це, Геннадія Афанасьєва засудили в Росії до 10 років позбавлення волі.

«Покарання» відбував у колонії Мікуні Російської Республіки Комі, а до цього – в Сиктивкарі цієї ж республіки.

Ця справа тоді набула широкого резонансу у всьому світі. У 2016 році після тривалої боротьби правозахисників і влади за звільнення політв'язнів Геннадія Афанасьєва було звільнено в рамках обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

На волі він написав книгу про своє життя в ув'язненні. Вона була видана й опинилася на полицях українських книгарень. До російського військового вторгнення в Україну Геннадій Афанасьєв виборював звільнення українських політв'язнів у Росії та Криму, зокрема, як спецпредставник Міністерства закордонних справ України в рамках платформи сприяння звільненню українців у Росії.

Незадовго на початку широкомасштабної війни Росії проти України Геннадій Афанасьєв одружився та став батьком. На його повернення з війни чекають мама, дружина і маленька дочка.