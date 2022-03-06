Воювали на боці Росії: список кримчан і севастопольців, полонених на материковій Україні

Жителі окупованих Криму та Севастополя потрапили в полон до українських військових. Про це стало відомо зі списку полонених, який опублікував у телеграмі радник голови МВС України Антон Геращенко.

У списку Геращенка є наступні жителі окупованого Росією Кримського півострова:

Батовський Михайло Юрійович, 03.12.1998 р.н., м. Севастополь, вул. Середній проїзд 3 кв. 21, в/ч 31135, замкомвзводу, сержант

Бересневич Ігор Олегович, 09.03.1997 р.н., м. Сімферополь, вул. Беспалова 39, кв. 57, в/ч 2676, радіотелефоніст

Миронов Дмитро Олексійович, 26.03.200 р.н., Червоногвардійський р-н, смт Жовтневе, пров. Польовий, 3-А, в/ч 12676, рядовий, розвідник-кулеметник

Абжелілов Марат Меметович, 30.04.1994 р.н., м. Керч, вул. Ворошилова, 1-А, рядовий, розвідник-сапер

Вахтеров Станіслав Станіславович, Первомайський р-н, смт Первомайське (?), вул. Паркова, 19, в/ч 12676, єфрейтор, старший розвідник

Казаренко Михайло Сергійович, 23.01.1987 р.н., Сімферопольський р-н, с. Новоандріївка, вул. Перемоги, 29, в/ч 12676, старший сержант, водій-заправник

Радіонов Роман Євгенович, 02.07.2001 р.н., Бахчисарайський р-н, с. Тургенівка, вул. Комарова, 23-А, в/ч 67606, рядовий, снайпер

Сироватко Олег Геннадійович, 24.08.1997 р.н., м. Алушта, вул. Піонерська, 17/24, в/ч 12676, рядовий, розвідник-телефоніст

Слободенюк Владислав Геннадійович, 19.06.2001 р.н., м. Бахчисарай, вул. Фрунзе, 56, в/ч 12676, єфрейтор, стрілець

Темний Іван Сергійович, 20.10.2000 р.н., Сімферопольський р-н, с. Зарічне, вул. Садова, 69, в/ч 12676, рядовий, гранатометник-снайпер

Найчастіше в списку зустрічається в/ч 12676 – це 126-а окрема Горлівська двічі Червонопрапорна, ордена Суворова бригада берегової оборони (скорочене найменування – 126 обрбо). Входить до складу 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту Росії. Пункт постійної дислокації – с. Перевальне Сімферопольського району.

В/ч 31135 – 1-й гвардійський мотострілецький Севастопольський Червонопрапорний, ордена Олександра Невського полк імені 60-річчя СРСР – тактичне формування Сухопутних військ Російської Федерації. Скорочене найменування – 1 гв. мсп. Полк перебуває у складі 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії з пунктом постійної дислокації у смт Калининець Московської області.

В/ч 67606 – 127-а від. розвідувальна бригада спецназу, що дислокується в Севастополі, вул. Лазаревська, 1.

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