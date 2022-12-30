Нічна атака: один із дронів частково зруйнував адмінбудівлю в Голосіївському районі – КМВА

Росія вночі проти 30 грудня випустила кілька дронів по Києву та області, повідомила Київська міська військова адміністрація вранці 30 грудня.

«В повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 ворожих безпілотників. Сили ППО здійснили вогневе ураження всіх цілей. Один з баражуючих боєприпасів Shahed влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі столиці, внаслідок чого будівля була частково зруйнована, а в житловому будинку поруч є пошкодження вікон», – йдеться в коментарі голови КМВА Сергія Попка.

Він додав, що наразі інформації про потерпілих немає, але дані уточнюються.

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Раніше Київська обласна військова адміністрація повідомила, що сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, які російські війська випустили по області.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Всього, за попередніми даними, російські війська застосували 29 грудня проти України 69 ракет, 54 – українські сили збили.

Після масованої ракетної атаки є певні пошкодження об’єктів генерації та електромереж, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.