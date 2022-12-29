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Понад пів сотні ударів завдали війська РФ по прикордонню Сумщини – ОВА

У всіх випадках обійшлося без людських жертв

Російські війська завдали 51 удар по прикордонню Сумської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

За його даними, російські війська били по Білопільській, Краснопільській та Великописарівській громадах. Стріляли з мінометів, скидали вибухівки з безпілотника і використали для обстрілів гелікоптер, повідомив Живицький. Війська РФ також випустили 4 ракети НУРС.

«У всіх випадках без людських жертв», – зазначив Живицький.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

За сьогодні сили ППО збили дві крилаті ракети над Сумщиною.

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