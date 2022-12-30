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Новини | Суспільство

Дані ЗСУ: російська армія втратила понад 105 тисяч військових в Україні

Українські військові ведуть вогонь із самохідної гармати «Піон», Бахмут, 26 грудня 2022 року. За даними штабу, найбільші втрати російські війська несуть на Бахмутському та Лиманському напрямку

Російські втрати за попередню добу склали близько 690 військових, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 30 грудня.

Відтак командування оцінює загальні втрати російської армії від 24 лютого в близько 105 250 людей.

Крім того, за даними штабу ЗСУ, Росія втратила:

  • 3 026 танків (+8)
  • 6 059 бойових броньованих машин (+12)
  • 2 010 артилерійських систем (+6)
  • 423 реактивні системи залпового вогню
  • 212 засобів протиповітряної оборони
  • 283 літаки
  • 268 гелікоптерів
  • 1 740 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (+23)
  • 711 крилатих ракет (+58)
  • 16 кораблів
  • 4 683 автомобілів і автоцистерн (+8)
  • 180 одиниць спеціальної техніки (+1)

«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках», – повідомляє штаб, зазначивши, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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