Дані ЗСУ: російська армія втратила понад 105 тисяч військових в Україні

Російські втрати за попередню добу склали близько 690 військових, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 30 грудня.

Відтак командування оцінює загальні втрати російської армії від 24 лютого в близько 105 250 людей.

Крім того, за даними штабу ЗСУ, Росія втратила:

3 026 танків (+8)

6 059 бойових броньованих машин (+12)

2 010 артилерійських систем (+6)

423 реактивні системи залпового вогню

212 засобів протиповітряної оборони

283 літаки

268 гелікоптерів

1 740 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (+23)

711 крилатих ракет (+58)

16 кораблів

4 683 автомобілів і автоцистерн (+8)

180 одиниць спеціальної техніки (+1)

«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках», – повідомляє штаб, зазначивши, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.