Дані ЗСУ: російська армія втратила понад 105 тисяч військових в Україні

Російські втрати за попередню добу склали близько 690 військових, йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України вранці 30 грудня.
Відтак командування оцінює загальні втрати російської армії від 24 лютого в близько 105 250 людей.
Крім того, за даними штабу ЗСУ, Росія втратила:
- 3 026 танків (+8)
- 6 059 бойових броньованих машин (+12)
- 2 010 артилерійських систем (+6)
- 423 реактивні системи залпового вогню
- 212 засобів протиповітряної оборони
- 283 літаки
- 268 гелікоптерів
- 1 740 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня (+23)
- 711 крилатих ракет (+58)
- 16 кораблів
- 4 683 автомобілів і автоцистерн (+8)
- 180 одиниць спеціальної техніки (+1)
«Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках», – повідомляє штаб, зазначивши, що дані уточнюються.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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