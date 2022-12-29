Біля Бахмута ЗСУ щоденно стримують до 20 атак противника – Генштаб

Біля Бахмута українські війська щодня стримують до 20 російських атак, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«Найскладніша ситуація залишається у східній частині країни, де противник намагається вийти на адмінмежу Донецької області. З 23 грудня під час операції Сил і оборони сталося 259 бойових зіткнень із противником. Агресор здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ. Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії завзято наступає на позиції наших військ», – сказав він на брифінгу.

За його словами, для зосередження артилерійського вогню на Бахмутському напрямку противник зменшив кількість обстрілів позицій українських військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

«При цьому боєприпаси були доставлені на Бахмутський та Лиманський напрямки», – сказав Громов.

За інформацією Генштабу, понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадає саме на Бахмутський напрямок.

«Противник намагається за будь-яку ціну, попри численні втрати в особовому складі, захопити Бахмут», – зазначає представник Генштабу.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

21 грудня британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.