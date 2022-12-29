ISW припускає, що російський наступ на Бахмут «сягає кульмінації»

Наступ Росії на Бахмут, ймовірно, сягнув своєї пікової точки, припускають аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) у звіті від 28 грудня.

ISW наводить визначення кульмінації з військової доктрини США як «точки, в якій збройні сили більше не мають спроможностей продовжувати свою форму операції, наступальної чи оборонної» і «момент, коли збройні сили більше не можуть продовжувати атаку і мають зайняти оборонні позиції або взяти операційну паузу».

«Якщо російські сили в Бахмуті справді досягли кульмінації, вони все одно можуть продовжувати агресивні наступи. Російські сили, що досягнули кульмінації, можуть продовжувати здійснювати неефективні напади на Бахмут силами окремих загонів, хоча ці напади навряд чи приведуть до значних операційних успіхів», – йдеться в звіті.

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Як ознаку того, що російські війська в цьому районі могли сягнути піку своїх спроможностей, Інститут наводить візит голови української розвідки Кирила Буданова до Бахмута 28 грудня. Раніше місто відвідав президент Володимир Зеленський.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.