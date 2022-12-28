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Після Зеленського в Бахмут поїхав Буданов

Кирило Буданов 27-28 грудня відвідав передові позиції українських військових в Бахмуті

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.

Як повідомляє ГУР у телеграмі, Кирило Буданов 27-28 грудня відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.

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