Після Зеленського в Бахмут поїхав Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті.



Як повідомляє ГУР у телеграмі, Кирило Буданов 27-28 грудня відвідав передові позиції українських Сил оборони в Бахмуті, де працюють розвідники-спецпризначенці.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.