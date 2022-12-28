На Донбасі, окрім «групи Вагнера», діють інші російські ПВК – Череватий

На Донбасі, окрім «ПВК Вагнера», з’явилися інші російські ПВК, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



«В районі Степного на Вугледарському напрямку ми побачили, що, окрім ПВК Вагнера, з’явилися ПВК Патріот – афілійована з міністром оборони Шойгу. Вони стягують все боєздатне, щоб домогтися результату. ПВК Вагнер і ПВК Патріот на різних театрах бойових дій. Бахмут – там діє ПВК Вагнера. Ми спостерігаємо, що на іншому напрямку з’являються інші ПВК. Я так розумію, взаємодії між ними немає, це автономні структури», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Днями експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті припустили, що роль «ПВК Вагнера» у війні проти України надалі може лише розширитися.

«ПВК Вагнера» не значиться на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, проте її бійці, за даними численних журналістських розслідувань, беруть участь у війні Росії в Україні. ПВК вважається одним із найбільш боєздатних підрозділів, які беруть участь у боях на українських територіях. Їхніх бійців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

Білий дім занепокоєний дедалі більшою участю «ПВК Вагнера». Речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що в деяких випадках російські військові чиновники навіть «підпорядковувалися командуванню «Вагнера». За оцінками США, у «ПВК Вагнера» близько 50 000 людей воюють в Україні, включаючи 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, яких компанія набрала з в'язниць.