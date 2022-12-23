ISW: роль «ПВК Вагнера» у війні проти України може розширитися

Експерти Американського Інституту вивчення війни (ISW) у черговому звіті припускають, що роль «ПВК Вагнера» у війні проти України надалі може лише розширитися.

«Євген Пригожин продовжує прагнення підвищити значення «ПВК Вагнера» у російських військових операціях в Україні, щоб зарекомендувати себе як центральну фігуру ультранаціоналістичної провоєнної спільноти Росії. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив 22 грудня, що «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї для підтримки російських військ в Україні, це вказує на те, що роль «ПВК Вагнера» у війні може розширюватися», – йдеться в повідомленні.

У ISW кажуть: хоча Пригожин заявив, що Північна Корея давно не поставляє зброю в Росію, «розвідка США вважає, що «ПВК Вагенра» відіграє важливу роль у наступальних операціях із захоплення Бахмута і що за останні тижні в районі Бахмута було вбито понад 1000 вагнерівців».

«Пригожин, ймовірно, намагається використати свої паралельні військові структури з надання російським військовим можливості, яких нині не вистачає російській армії, щоб збільшити свій вплив», – йдеться у звіті.

ISW продовжує: «Повідомлення про постачання зброї російським військовим від КНДР з використанням «ПВК Вагнера» як посередника, можуть свідчити про те, що Пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для забезпечення іноземних джерел зброї, які Міноборони Росії було б важче отримати чи офіційно купити».

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У ISW вважають, що у Пригожина, «ймовірно, є амбітні політичні цілі, і він прагне отримати вигоду з потреби Кремля у більш ефективних силах».

Напередодні у Білому домі заявили, що «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити свої сили, які воюють з російськими військами в Україні. За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, представники розвідки США встановили, що Північна Корея минулого місяця завершила першу поставку зброї, яка включала ракети.

Білий дім занепокоєний дедалі більшою участю Вагнера «ПВК Вагнера».

Кірбі сказав, що на даний момент США оцінюють, що у «ПВК Вагнера» близько 50 000 людей воюють в Україні, включаючи 10 000 контрактників і 40 000 засуджених, яких компанія набрала з в’язниць.