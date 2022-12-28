Данілов: Україна пройшла половину шляху до перемоги, але найважче попереду

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявляє, що Україна пройшла половину шляху до перемоги, але найважче попереду.



«Росія продовжує ставити максималістські цілі у війні з Україною – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини», – написав він у твіттері.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що цей тиждень для України буде «важливим із політичного погляду».



«Ми заходимо в наступний рік і маємо зберегти спільне розуміння наших національних цілей. Це звільнення нашої землі від ворога, а також відновлення України, повернення наших людей додому, подальше зближення нашої держави з ключовими партнерами, відкриття нових можливостей для України у світі – це все завдання на найближчий час», – сказав він у своєму відеозверненні.

85% українців вважають, що перемогою України у війні з Росією буде звільнення усіх її територій, включно з Кримом і Донбасом, про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг».