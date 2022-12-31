Лідери Європи у своїх новорічних промовах говорять про Україну

У новорічних промовах європейські лідери засвідчують свою підтримку Україні. Значну частину своїх промов присвятили українському спротиву російській агресії канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. Про підтримку України говорили і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Щойно ми впорались із безпрецедентною світовою пандемією, Росія почала незаконне та варварське вторгнення до України», – заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у новорічному зверненні. Він визнав, що російська війна мала «значний економічний вплив у світі і Велика Британія не має до цього імунітету».

Сунак запевнив – Велика Британія продовжить «підтримувати наших українських друзів проти жорстокості Путіна і захищатимемо свободу та демократію там, коли бачимо для неї загрозу».

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін свою новорічну промову присвятила викликам, які створила російська війна в Україні, рішенню Фінляндії вступити до НАТО, а також зміцнити свою енергетичну та безпекову незалежність.

«Для нас, фіннів», боротьба України – це наша боротьба», – заявила Марін. Вона наголосила, що міжнародна спільнота негайно засудила російське незаконне вторгнення до України. «З самого початку, Європейський союз був об’єднаний, міцний і відповів швидко», – зауважила посадовиця і закликала Європу і надалі виявляти силу та хоробрість.

«Ми допомагатимемо українцям стільки, скільки буде потрібно. Росіяни почали цю війну, але вони в ній не переможуть», – додала Марін.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у передноворічному зверненні подякувала президентству Чехії в ЄС, зокрема в забезпеченні єдності ЄС щодо основних пріоритетів, таких як «санкції проти Росії, або підтримка України».

Значну частину своєї новорічної промови канцлер Німеччини Олаф Шольц присвятив Україні, пише DW.

Він заявив, що війна стала «складним тестом» для країни. «Багато кого турбує війна, – сказав Шольц. – Ми співчуваємо українському народові, який навіть у ці дні не має миру від російських бомб та ракет». Шольц відзначив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну, яка «захищає свою Батьківщину».

Напередодні Нового року президент України Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за зміну політики Німеччини щодо України, допомогу Україні і закликав завершити наступний рік «спільною перемогою».

«Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за «цайтенвенде», пане @Bundeskanzler! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою», – йдеться в дописі українського президента у твітері.