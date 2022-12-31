Зеленський привітав українців з Новим «роком перемоги»

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком – «роком перемоги».



«Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в його телеграмі.



Зеленський каже, що сьогодні є лише одне бажання – воно «втілиться не дивом, а нашою працею».



«Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги», – привітав президент України.

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Напередодні Нового року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили. У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних.