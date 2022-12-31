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Зеленський привітав українців з Новим «роком перемоги»

Володимир Зеленський каже, що сьогодні є лише одне бажання – воно «втілиться не дивом, а нашою працею».

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком – «роком перемоги».

«Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в його телеграмі.

Зеленський каже, що сьогодні є лише одне бажання – воно «втілиться не дивом, а нашою працею».

«Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги», – привітав президент України.

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Напередодні Нового року Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними ЗСУ, Росія атакувала Україну 20 крилатими ракетами, 12 з них українські військові збили. У Києві є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Передноворічне «привітання» для Києва від «русского мира» (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Передноворічне «привітання» для Києва від «русского мира» (фотосвідчення)

31 грудня по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Росія завдала масованого ракетного удару напередодні Нового року. Внаслідок падіння уламків ракети у столиці є руйнування у кількох районах Києва. Атаки РФ також зазнали Миколаїв, Запоріжжя, Краматорськ, Хмельниччина.

Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього. В ООН станом на 26 грудня підтвердили загибель 6 884 і поранення 10 947 цивільних.

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