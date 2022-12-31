Влада: через російську ракетну атаку у Києві є руйнування в чотирьох районах (фото)

У Києві через російську ракетну атаку є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, біля Києва знищено 7 повітряних цілей.



«Внаслідок падіння уламків: у Голосіївському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих немає. У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок, готель. У Печерському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель. Є руйнування у Дніпровському районі», – написав він у телеграмі.



Тимошенко повідомляє, що наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Мер міста Віталій Кличко повідомляв про 11 постраждалих.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Солом’янському районі пошкоджені будівлі двох шкіл та один дитсадок, ще одна школа пошкоджена в Печерському районі. Постраждалих на цих об’єктах немає.

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Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є загиблі та поранені. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.