КМВА: від 24 лютого Росія здійснила понад пів сотні повітряних атак на Київ

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення здійснили 52 повітряні атаки на Київ, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Від 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, агресор доклав усіх зусиль, щоб захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Тоді ворог вдався до «повітряного геноциду», який триває і досі. Станом на сьогодні загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва. Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя», – сказав Попко.

За його словами, за період від 24 лютого до 30 грудня через війну загинули 120 киян, зокрема, п’ятеро дітей, поранення зазнали 495 жителів, із них 30 – діти.

«З початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог – 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів! Цілий календарний місяць в цьому році жителі міста провели в укриттях та бомбосховищах», – наголосив Попко.

Він висловив упевненість у тому, що «Київ стоїть і буде стояти».

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.