Повітряні сили уточнили дані про вчорашній масований обстріл: збили 58 ракет із 70

Російські війська випустили 70 ракет по Україні 29 грудня, повідомляє командування Повітряних сил 30 грудня.

«За уточненою інформацією, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ, знищено 58 із 70 крилатих ракет. Крім того, на східному напрямку протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8», – йдеться в повідомленні.

Крім того, під час ранкової атаки в четвер Сили оборони також знищили «Орлан-10» на Київщині. За даними Повітряних сил, російські війська планували використати дрон для розвідки позицій української протиповітряної оборони.

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Командування закликає не публікувати дані про обстріли, позиції сил ППО та «іншу чутливу інформацію».

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Раніше Повітряні сили повідомляли, що російські війська застосували 29 грудня проти України 69 ракет, 54 – українські сили збили.

Через черговий масований удар військ РФ по Україні 29 грудня сталося знеструмлення у низці регіонів. У Міненерго за підсумками обстрілів заявили, що найбільш складною склалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах. В «Укренерго» заявили, що енергосистема відновлюється в плановому режимі.