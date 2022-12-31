Обстріл Миколаєва: влада повідомляє про 6 постраждалих

Внаслідок російського обстрілу в Миколаєві поранені шестеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«6 поранених. 3 госпіталізовано, 3 на місці надано допомогу», – написав він у телеграмі.

Після оголошення повітряної тривоги мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про «гучні звуки вибухів» у Миколаєві. За його даними, у результаті «прильотів» в одному з районів міста виникла пожежа, є пошкодження житлових будинків.

В Україні триває повітряна тривога. Наразі відомо про вибухи в Києві, зокрема у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах, є загиблі та поранені. Також вибухи пролунали у Хмельницькому та Запоріжжі.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.