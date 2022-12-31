У Києві під час повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів: перші подробиці

У Києві вдень 31 грудня під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів.

Місцеві жителі в телеграм-каналах повідомили, що звуки вибухів було чутно у різних районах столиці. Над регіоном працює система ППО.

За кілька хвилин до цього голова Сумської ОВА Максим Марченко у Telegram попередив, що ракети «на підльоті до області». Вони могли летіти у бік Києва.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці.

Згодом Кличко уточнив, що один із вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці.

Також, за словами Кличка, вибухи лунали в Печерському районі та Голосіївському, є руйнування.

31 грудня після 12:35 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований удар по Україні, зокрема і по Києву. За даними Повітряних сил, українські військові збили 58 із 70 запущених Росією ракет.

Вночі проти 30 грудня російські війська випустили 16 дронів-камікадзе Shahed-131/136 по Україні, повідомило Командування Повітряних сил. За його даними, безпілотники летіли з півночі та південного сходу, всі 16 дронів знищили. У повітряному просторі Києва було зафіксовано 5 російських безпілотників, повідомили у КМВА.