У Севастополі пролунав вибух, російська влада й соцмережі заявляють про роботу ППО

У Севастополі вдень 30 грудня спрацювала російська система ППО, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За його словами, об 11:05 (за місцевим часом) над центром Севастополя було чути гучний вибух – у небі було видно дві цілі. Одна з них була збита, а друга відлетіла у бік Інкермана, у небі залишився білий слід.

Місцеві телеграм-канали також повідомляють про роботу системи протиповітряної оборони над Севастополем. Так, телеграм-канал «ЧС Севастополь» повідомляє, що над містом російська ППО збила «якийсь об’єкт», опублікувавши фото та відео, на яких видно характерні білі сліди в небі.

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Про роботу системи ППО Росії також повідомив російський голова Севастополя Михайло Развожаєв.

«У Севастополі відпрацювала система ППО. Усі служби працюють у штатному режимі. Наші військові, як завжди, спрацювали чітко», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Починаючи з серпня, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». Російський голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для Криму.