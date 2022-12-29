Активісти розклеїли проукраїнські листівки у Сімферополі та Євпаторії

В окупованих Росією кримських містах Сімферополі та Євпаторії з’явилися проукраїнські листівки, повідомляє рух «Жовта стрічка» у Telegram.

«Активісти руху «Жовта стрічка» у Сімферополі та Євпаторії розклеїли чергові листівки, де ми нагадуємо рашистам, що 2023 рік – це рік відновлення територіальної цілісності України у межах 1991 року. Громадяни України, які проживають на ТОТ АР Крим, всі розуміють і чекають на звільнення від рашистів, вони чекають на повернення українського прапора», – йдеться у повідомленні.

Раніше український рух «Жовта стрічка» заявив, що «громадянський опір у тимчасово окупованому Криму нарощує сили».

24 грудня повідомлялося, що активісти також поширили у Севастополі проукраїнські листівки, повідомлення та графіті.

У Криму та Севастополі продовжують переслідувати тих, хто виступає проти вторгнення Росії до України. У листопаді правозахисна організація «Крим SOS» повідомила, що за 9 місяців російські суди у Криму розглянули понад 200 адміністративних справ щодо «дискредитації» армії РФ.