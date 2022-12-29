Соцмережі повідомляють про вибухи в окупованому Джанкої

Вранці в Джанкої в окупованому Криму лунали вибухи, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на телеграм-канал «Крымский ветер».

За даними каналу, вибухи можуть бути пов’язані з атакою безпілотників на російську військову базу в районі села Майське. Про це повідомляє телеграм-канал «Кримський вітер».

«Як повідомляють наші передплатники, українські безпілотники, ймовірно, атакували російську базу в районі села Майське та станції Азовська під Джанкоєм. Це дубль два – перша атака була 16 серпня, тоді вибухи та пожежа тривали майже добу», – йдеться в повідомленні.

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Вранці 29 грудня кримські телеграм-канали написали про вибухи та стовп диму в районі Джанкоя. За твердженнями, це могла бути робота протиповітряної оборони.

Наразі офіційної реакції російської влади Криму та Міноборони РФ щодо цієї ситуації немає. Українські військові та офіційні особи також поки не коментували цю подію.

Починаючи із серпня, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». Російський голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для Криму.